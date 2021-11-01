В Ростовской области сгорел крупный магазин

В Ростовской области женщина пострадала при пожаре. Фото: "Ростов Главный"
В Ростовской области огнеборцы справились с крупным пожаром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября, в станице Казанской Верхнедонского района. На улице Маяковского загорелся крупный магазин. Очевидцы заметили дым и пламя и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.
К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено порядка 120 квадратных метров. В результате ЧП пострадала 40-летняя дончанка. Локализовать возгорание удалось к девяти утра, а через пять минут полностью ликвидировать. В настоящее время причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.
- Для ликвидации пожара привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.
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ЧП произошло вечером 31 октября.