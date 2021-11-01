В Ростове пассажиров без масок начали высаживать из автобусов

Сейчас на остановках и транспортных узлах города продолжают дежурить специальные группы. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове после введения новых санитарных мер по COVID-19 ужесточили контроль за масочным режимом в общественном транспорте. Сейчас на остановках и транспортных узлах города продолжают дежурить специальные группы. Ранее в разных частях города уже провели проверочные рейды.

Пассажиров, которые были без масок, выводили из транспорта. На нарушителей составляли административные протоколы, которые позже должны рассмотреть в суде.

Такие меры приняли после ужесточения коронавирусных ограничений - с 30 октября по 7 ноября в регионе также приостановили работу магазинов с непродовольственными товарами. Объявили нерабочие дни. Ранее на Дону был побит новый рекорд по количеству заболевших.

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