Хор Турецкого выступит для ростовчан в День народного единства

С праздником дончан поздравят Михаил Турецкий, Юрий Башмет и Никас Сафронов Фото: Борис КУДРЯВОВ

В День народного единства, 4 ноября, в Ростове пройдет окружной фестиваль культуры и искусства народов России. В нем примут участие лучшие творческие коллективы Южного федерального округа. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

- В праздничном концерте примут участие Государственный ансамбль народной песни и танца Республики Адыгея «Исламей», вокальный ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской филармонии, Государственный хор им. А. Цебекова Республики Калмыкия, Астраханский государственный ансамбль песни и пляски, Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья воля» из Волгограда, хор Турецкого и другие именитые коллективы.

Прямую трансляцию концерта 4 ноября можно будет увидеть с 12.00 на сайте правительства Ростовской области.

В прямом эфире дончан поздравят Никас Сафронов, Юрий Башмет, Михаил Турецкий и другие известные деятели искусства.

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