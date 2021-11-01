Дети-сироты в Ростовской области смогут выбирать место получения нового жилья

Новыми квартирами планируют обеспечить 1132 человека. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области дети-сироты теперь имеют право выбирать, где будет находиться их новое жилье. Приобретать квартиры в других районах местные власти смогут только после письменного разрешения. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Решение о приобретении жилого помещения для ребенка-сироты в другом муниципальном образовании принимается исключительно с его письменного согласия, - говорится в сообщении.

В 2021 году на новые квадратные метры для детей-сирот должны выделить 1493,2 млн рублей: 52,8 млн рублей из федеральной казны, 1440,4 млн рублей - из областной. На эти средства планируют обеспечить жильем 1132 человека.

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