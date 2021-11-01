20 женщин и 12 мужчин умерли в Ростовской области из-за COVID-19

Ушли из жизни пациенты от 42 до 92 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 32 человека с COVID-19 скончались в Ростовской области. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в правительстве региона.

Ушли из жизни 20 женщин от 47 до 92 лет и 12 мужчин от 42 до 92 лет. У этих людей были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего на сегодняшний день жертвами коронавируса на Дону стали 7778 человек. В больницах сейчас лечат 4995 инфицированных пациентов. Из них на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 52 человека, на неинвазивной ИВЛ - 381.

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