После новых ограничений донские рестораторы попросили власти о поддержке

Купить ресторанную еду можно будет только на вынос Фото: Артур СЕЛИМОВ

Непродуманным и несвоевременным решением назвала временное закрытие точек общепита глава представительства Федерации рестораторов и отельеров Ростовской области Карина Шатворян. Она призвала власти оказать всю возможную помощь сферам гостеприимства и туризма, потому что новые ограничения ощутимо ударили по этим отраслям экономики.

- Почти в ночи было принято неожиданное решение за два дня до 1 ноября ввести новые ограничения. Считаю, в такой обстановке необходима совместная встреча 8 ноября, нужно обсудить незамедлительные и реальные меры поддержки тех отраслей, которые продолжают нести убытки, - написала на своей странице в соцсети Карина Шатворян.

По мнению представителя донских рестораторов, в регионе для бизнеса теперь нужно снизить ставки налога, отменить уплату страховых взносов на период ограничений, а также компенсировать коммунальные услуги и рефинансировать кредиты.

- Возмещение затрат за этот период, выдача финансовой безвозмездной помощью, как может это сделали в Москве (выделение 1 млн рублей в связи с закрытием предприятий). Ждём. Незамедлительно. Ваши полуживые обеспечители бюджета, - добавила Карина Шатворян.

Стоит отметить, что новые меры в регионе приняли не на пустом месте, а по вполне серьезным причинам. Заболеваемость продолжает бить все рекорды. Ежедневно регистрируют десятки смертей от новой инфекции. Только за прошедшие сутки на Дону подтвердили еще 635 случаев COVID-19, не смогли спасти 32 человека. Подобная картина сейчас наблюдается не только в Ростовской области, но и в других регионах нашей страны.

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