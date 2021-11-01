В Ростове на аукционе разыграют аренду участка под новый торговый комплекс

Победитель аукциона будет владеть землей в течение 8 лет и 8 месяцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Ростова разыграют на торгах право аренды участка в 1,1 га. Речь идет о площадке на углу Маршала Жукова и Жданова. На этой земле должны построить новый торгово-выставочный комплекс, сообщает «Город N».
Участок находится в микрорайоне Левенцовском, рядом с гипермаркетом. Начальная цена ежегодной платы - 6,3 миллионов рублей.
Победитель аукциона будет владеть землей в течение 8 лет и 8 месяцев. При этом само здание ТЦ должно быть не выше 5 этажей. Известно, что торги запланировали на 3 декабря, итоги подведут через три дня после этого, 6 декабря.
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