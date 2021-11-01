Чтобы вырастить среднюю сосну требуется от 6 до 10 лет, это напряженный и кропотливый труд Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С 1 ноября в Ростовской области усилили охрану хвойных насаждений, сообщили власти. Деревья защищают от «черных лесорубов», которые ради выгоды бездумно и безжалостно уничтожают зеленые легкие региона.

Например, буквально на прошлой неделе в Каменском районе нарушители вырубили более 50 сосен. Когда это обнаружили, сразу же начали разбираться. Сейчас подозреваемых уже поймали. Им грозит уголовная ответственность.

Штраф за нелегальную вырубку одной ели составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если же добыча оказалась еще больше, могут отправить в тюрьму на 2 года и попутно оштрафовать на 2 тысячи рублей. При этом размер ущерба за незаконную вырубку в предновогодний период - с 1 декабря по 30 января - удваивается.

В Минприроды подчеркивают: необходимо бережно относится к природным богатствам родного края. Чтобы вырастить среднюю сосну требуется от 6 до 10 лет, это напряженный и кропотливый труд.

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