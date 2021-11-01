Медики сталкиваются с агрессивным поведением некоторых больных. Фото: сайт РОКБ

В Ростовской областной больнице пациент ковидного госпиталя напал на врача и сорвал с него защитную маску. Однако спустя время мужчина все-таки раскаялся в своем поступке и пообещал быть более сдержанным. Детали инцидента сегодня, 1 ноября, рассказали в пресс-службе РОКБ.

Так, разборка произошла 31 октября, ее устроил 35-летний житель Дона. Предварительно, он отпускал грубые комментарии в адрес медика, который осматривал пациента с болями в животе. Неспокойный мужчина обвинил специалиста в том, что он долгое время не приходил на помощь. В итоге возмутитель спокойствия сорвал маску со своего обидчика. Как позже он признался полиции, врач тоже не остался в долгу и стащил с него кислородную маску. Свидетелями этому были пятеро пациентов палаты и медбрат.

– Наши инфекционисты сталкиваются с неадекватным поведением некоторых больных ковидом. Действительно, есть случаи, когда это спровоцировано развитием инфекции. Но, кроме этого, агрессию к медикам иногда проявляют и родственники пациентов, - отметил главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка.

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