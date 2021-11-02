Эксперты в сфере туристического рынка рассказали, как ростовчане предпочитают отдыхать

Фото: Оксана Круглова

Руководитель туроператора «Пегас Туристик» в Ростове-на -Дону и Северо-Кавказском федеральном округе Илона Чиханацкая и заместитель генерального директора — коммерческий директор авиакомпании «Северный ветер» Антон Маттис стали гостями программы на радио «КП-Ростов-на-Дону». Во время эфира специалисты рассказали о туристических предпочтениях жителей донского региона.

Так, по словам Илоны Чиханацкой, в топ направлений на ноябрьские и новогодние праздники вошел Стамбул. Туда летят на пять-семь ночей.

Фото: Оксана Круглова

- Также пользуются популярностью туры в Анталию (там сейчас ещё тепло), в Египет, и отмечается рост бронирования на Ереван. Это не совсем «привычное» для туристических поездок ростовчан направление мы открыли в этом году благодаря нашему партнеру, авиакомпании «Северный ветер». Рейсы в Ереван сейчас осуществляются уже дважды в неделю, - прокомментировала Илона Чиханацкая.

В свою очередь, Антон Маттис прокомментировал стоимость авиабилетов.

Фото: Оксана Круглова

- Я бы не сказал, что она высокая. Если говорить о перелете в Ереван, то бюджет такого путешествия в плане авиаперелета составляет 15 – 18 тысяч рублей на человека на период праздников. Стандартный бюджет после праздников составит 8-10 тысяч рублей на человека, - прокомментировал представитель авиакомпании.

Илона Чиханацкая также подчеркнула, что бюджет поездки зависит, конечно, и от страны, в которую направляются граждане.

- Если мы летим не на дальнемагистральных направлениях, то мы можем говорить о бюджете порядка 30 тысяч рублей на человека. Допустим, во столько обойдется тур в Стамбул для одного человека в отель 4* на неделю с питанием, трансфером, страховкой и авиабилетом и топливным сбором. Египет на двоих в среднем будет стоить около 70 - 80 тысяч рублей. Я сейчас, конечно, не имею в виду туры в период новогодних каникул. Предложения есть на разный вкус и кошелек, - сказала эксперт.

Стоит отметить также, что компания «Северный ветер» вошла в число лучших российских авиакомпаний в 2021 году по версии британского консалтингового агентства Skytrax. Как сообщил Антон Маттис, агентство составляло рейтинг, опираясь на мнение пассажиров.

- И то, что наши клиенты такое решение приняли, является подтверждением, что мы многое сделали для получения этой награды, - прокомментировал спикер.

Илона Чиханацкая также рассказала, как за последние годы изменились предпочтения ростовчан. Так, туристы стали выбирать более бюджетные короткие туры.

- А еще дончане стали более любознательными. Спрос сдвигается в сторону активного отдыха, насыщенного экскурсиями, - подытожила гость студии.