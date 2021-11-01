Власти рассказали, сколько студентов-медиков работают в ковидных госпиталях Дона

Также молодежь участвует в акции помощи для пожилых людей «Мы вместе» Фото: Алексей БУЛАТОВ

249 из 500 трудоустроенных ординаторов и аспирантов Медуниверситета Ростова сейчас работают в ковидных госпиталях на должностях врачей-стажеров и специалистов. Еще 360 студентов выполняют задачи младшего и среднего персонала. Об этом сегодня, 1 ноября, рассказали в областном пресс-центре штаба по борьбе с COVID-19.

Также медики-волонтеры ростовского вуза с 2020 года поддерживают работу «горячей линии» в центре мониторинга коронавируса. Параллельно студенты оказывают помощь в обычных поликлиниках, больницах и на пунктах вакцинации.

- Таким образом, сегодня более 2700 сотрудников и обучающихся РостГМУ принимают участие в мероприятиях, направленных на предупреждение распространения и лечение новой коронавирусной инфекции в Ростовской области, - сообщили власти.

Кроме того, молодежь участвует в акции помощи для пожилых людей «Мы вместе». За свою работу уже 25 волонтеров РостГМУ были удостоены памятной медали президента России, 7 человек наградили благодарственными письмами президента. Более 40 человек отметили благодарственными письмами правительства региона.

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