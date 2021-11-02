Погода в Ростове-на-Дону на 2 ноября 2021: прогноз гидрометцентра

В донской столице похолодает.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Погода в Ростове-на-Дону на 2 ноября 2021 — публикуем прогноз донского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет второй день недели.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Температура составит +13 — 15 градусов. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером пройдет дождь. Осадки могут сохраниться в среду и четверг.
По Ростовской области ожидается +12 — 17 градусов. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер может усиливаться до 12 — 14 метров в секунду.