Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 ноября: небольшие заторы образовались на дорогах

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Варфоломеева, Курской, Стадионной, Фрунзе, Шеболдаева, Немировича-Данченко, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Театральном и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Спартаковская, Интернациональная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Обсерваторная, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Страны Советов, Менжинского, 14-я Линия, переулке Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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