Евгений Ковалев занял должность первого секретаря ростовского обкома КПРФ

Евгений Бессонов сменил Николая Коломейцева на должности первого секретаря Фото: Пресс-служба партии КПРФ

В донской столице пост первого секретаря обкома КПРФ оставил Николай Коломейцев. Об этом сообщается на официальной страничке партии в социальной сети Инстаграм. Депутат добровольно сложил с себя полномочия.

- Коммунисты удовлетворили заявление Коломейцева Николая Васильевича, поблагодарили его за большой пятнацатилетний труд в этой должности и единогласно поддержали пожелание товарища, - говорится в тексте сообщения.

Коломейцева сменил на должности Евгений Бессонов. До этого он был вторым секретарём Ростовского ОК КПРФ, первым секретарём Ростовского-на-Дону горкома партии. А в сентябре нынешнего года его избрали депутатом Госдумы ФС РФ.

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