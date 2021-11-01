Ростовские власти рассказали о количестве пациентов с коронавирусом в городских госпиталях

В ростовских ковидных госпиталях содержатся 1 819 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В настоящее время в ковидных госпиталях донской столицы с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся 1 819 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что медики пристально следят за состоянием еще 11 816 местных жителей, которые проходят лечение от опасной инфекции в домашних условиях и соблюдают режим самоизоляции. Власти также привели статистику коронавирусных пациентов в каждом из ковидных госпиталей.

Так, 810 человек проходят лечение в в городской больнице № 20, еще 542 человека – в центральной городской больнице имени Н.А. Семашко, 161 пациент находится в клинико-диагностическом центре «Здоровье», 210 – в городской больнице № 6 и 96 – в городской больнице № 4.

За минувшие сутки в в донской столице коронавирус подтвердился у 205 местных жителей, 172 человека выздоровели, а 14 умерли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как ковид убивает стариков и почему при коронавирусе опасны антибиотики, рассказали ростовские врачи.

Единственный способ уберечься - это вакцинация.