Ростовский ювелирный рынок вырос на 39%

Ювелирный рынок Ростова вырос на 39% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице за истекший период 2021 года ювелирный рынок вырос на 39% в сравнении с прошлым годом. Он достиг дохода в 3,1 миллиарда рублей. Такие данные представил аналитический центр одной из ювелирных сетей.

Больше всего местные жители предпочитают ювелирные изделия из серебра. Их приобретают 77% покупателей. Ростовчане являются любителями серебряных цепочек, серег и колец.

Но золотые украшения тоже в почете у жителей донской столицы. Они покупают кольца из этого драгоценного металла, в особенности, обручальные. Горожане приобретают также сережки и золотые подвески.

Также стало известно, что по средним показателям ростовчане готовы тратить на украшения порядка 6,6 тысяч рублей.

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