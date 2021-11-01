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Общество1 ноября 2021 22:06

В донской столице прошли масштабные рейды по соблюдению масочного режима

По итогам проверки составили 86 административных протоколов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове проверили соблюдение масочного режима в транспорте

В Ростове проверили соблюдение масочного режима в транспорте

Фото: Правительство РО

В донской столице были проведены масштабные рейды по соблюдению масочного режима. Они прошли как в салонах общественного транспорта так и на вокзалах города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В проверочных мероприятиях поучаствовали сотрудники городской администрации, министерства транспорта и транспортной полиции. Они провели порядка 23 рейдов, по итогам которых были составлены 86 административных протоколов. Ответственность за нарушения понесут юридические лица и два должностных лица хозяйствующих субъектов.

- С пассажирами электричек и автотранспорта, курсирующего по городским и межмуниципальным маршрутам, проведены профилактические беседы о необходимости применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, - говорится в тексте сообщения.

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