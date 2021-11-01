Трем ночным клубам Ростова грозит закрытие

Трем ростовским клубам грозит закрытие. Фото: администрация Ростова

В донской столице пошли ночные рейды по соблюдению антиковидных ограничений. В ходе них были проверены порядка 27 городских предприятий общепита. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В трёх из них были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Теперь клубу "Босфор" и караоке-клубам «O! LA LA MUSIC!» и «Лямажор» грозит крупный штраф и приостановка деятельности.

- Составлено два административных протокола в отношении физических лиц, против трех юридических лиц-нарушителей возбуждены административные производства, - говорится в тексте сообщения.

Власти отметили, что проверки будут проводиться вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

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Кроме лечения пациентов, будущие врачи также занимаются волонтерской деятельностью.