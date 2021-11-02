На трассе под Ростовом столкнулись отечественное авто и пассажирская ГАЗель

В Ростовской области столкнулись ГАЗель и ВАЗ. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария с участием общественного транспорта.

Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, около 11 часов утра на трассе «Ростов-Азов». По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской ГАЗелью под управлением 61 летнего шофера.

Транспорт следовал по маршруту «Азов Кулешовка». На момент происшествия в нем находились четыре пассажира. К счастью, никто из них не пострадал. Травмы получил только сам виновник аварии - водитель легковушки. В отношении него был составлен административный протокол.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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