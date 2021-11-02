Вероятно, время отправления изменили из-за погодных условий в столице Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 2 ноября, в аэропорту Платов задержали два рейса в Москву. Теперь, судя по онлайн-расписанию, самолеты должны отправиться в столицу в 10 часов.

Вылет первого борта - WZ-216 - планировали на 7 утра. Второй - А-3120 - собирались поднять в небо в 7.35. Таким образом, пассажиры ждут свои маршруты уже около двух часов.

Вероятно, время отправления в донской аэрогавани изменили из-за погодных условий в Москве, там с утра был туман. Однако погода должна постепенно улучшиться ближе к полудню.

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