Жители Ростовской области устроили стихийный интернет-митинг под постом губернатора

Губернатору предложили запретить выезд отдыхающих в другие регионы Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Ростовской области устроили стихийный интернет-митинг под одним из постов губернатора в Instagram. Люди выразили недовольство введенными антиковидными ограничениями. В комментариях предложили запретить выезд отдыхающих в другие регионы, а также пожаловались на нехватку медиков. Возможное продление санитарных мер сравнили с «геноцидом».

- Василий Юрьевич, я работник непродовольственного магазина. Переболела ковидом за свой немалый счёт, так как даже к услугам врачей приходилось обращаться платно. Бесплатных не дождёшься. И сейчас я вынуждена сидеть без зарплаты. Надеюсь, 8 ноября вы нас откроете. Оставлять без работы и не помогать материально - это геноцид, а не забота, - написала жительница Таганрога.

- Зачем мы прививались, чтобы все равно сидеть дома? Единственный мой доход - магазин, что мне сейчас делать? Причем маленький магазин, где люди заходят совсем не толпой, все в масках. Что еще нужно?, - спросила владелица торговой точки.

- Уж если мы хотим повлиять на эпидобстановку, надо было закрыть всю область. Самолеты, автобусы, машины, запретить передвижение. Многие купили путевки и улетели на эти дни, - отметил один из пользователей сети.

Такую реакцию вызвало пожелание главы региона общими усилиями «переломить» ситуацию с заболеваемостью в течение нерабочей недели. Дополнительные меры в регионе приняли из-за роста случаев COVID-19. Ежедневно медики регистрируют сотни заболевших и десятки смертей от новой инфекции.

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