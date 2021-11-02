В хуторе Ленинаван потушили пожар на складе, выгорело 200 кв. метров

Во время ЧП никто не пострадал. Фото: пресс-служба управления МЧС по РО

Сегодня, 2 ноября, в хуторе Ленинаван Ростовской области потушили пожар на складе. Выгорело 200 квадратных метров из 600. Во время ЧП никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании на улице Мира, 41 в экстренные службы поступила около 9.08. После этого на место происшествия сразу же выхала бригада спасателей и пожарных.

В 9.39 пламя локализовали, а в 9.47 горение полностью ликвидировали. На месте работали 28 человек, было задействовано 7 единиц техники.

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