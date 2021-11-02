На нескольких улицах Таганрога ограничили подачу воды до вечера 2 ноября

Вода шла без напора по тем же адресам и вчера, 1 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 ноября, в центре Таганрога, а также на улицах Инструментальной и Свободы воду будут подавать с пониженным давлением. Об этом сообщили в местной ресурсоснабжающей компании.

Перебой в квартирах и домах жителей приморского города будут происходить примерно до 18 часов. Это связано с техническими работами на улице Розы Люксенбург, в районе здания № 18/

Специалисты заняты на этом объекте уже второй день, поэтому вода шла без напора по тем же адресам и вчера, 1 ноября.

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