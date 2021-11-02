В Ростове на Зеленом острове засохли почти 100 деревьев и кустарников

Растения засохли на территории новой пешеходной зоны. Фото: соцсети

В Ростове на недавно благоустроенном Зеленом острове засохли почти 100 деревьев и кустарников. Об этом сегодня, 2 ноября, в соцсетях рассказали городские урбанисты.

- Новая пешеходная зона выглядит, как старая. Засохло почти 100 растений. Это деревья и кустарники, мы не брали в расчет розы, которые там зачем-то высадили. Когда будет произведено компенсационное озеленение?, - задались вопросом активисты.

Также в опубликованном списке недочетов ростовчане отметили «громоздкие и рандомно поставленные лавочки, неработающие фонари и мусор».

- Из хорошего. Часть плиточных и асфальтовых полей все же разобрали, что не может не радовать. В общем, это 4/10, - поставили оценку обновленной территории на Зеленом острове.

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