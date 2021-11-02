Власти Ростовской области сообщили о гибели 27 пациентов с COVID-19

Сейчас в донских стационарах лечат 5000 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области умерли еще 27 пациентов с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 2 ноября, опубликовали власти региона.

- Скончались 20 женщин от 44 до 85 лет и 7 мужчин от 65 до 82 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса стали 7805 человек, - говорится в сообщении.

Сейчас в донских стационарах лечат 5000 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 380. Также за прошедшие 24 часа в регионе зарегистрировали еще 640 новых случаев заболевания COVID-19.

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