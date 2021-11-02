В Ростовской области железнодорожных работников подозревают в краже полутора тысяч литров топлива

Подозреваемые вывезли горючее в канистрах. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в Чертковском районе, 35-летний мужчина, по предварительным данным, украл дизельное топливо для поездов. По версии следствия, дончанин работал в железнодорожной организации и имел доступ к топливной карты, рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Поэтому ему не составило труда похитить 1000 литров дизельного топлива, которое позже он продал. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

А вскоре по подозрению в совершении аналогичного преступления транспортные полицейские задержали еще двоих жителей, но на этот раз злоумышленники оказались из Каменска-Шахтинского. Они похитили около 400 литров дизельного топлива, которое перелили в канистры и вывезли на автомобиле. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

- Также установлено, что один из подозреваемых являлся работником железнодорожной организации. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата», - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если суд признает вину, то мужчины могут сесть в тюрьму на срок до двух лет.

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