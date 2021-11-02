Пациенты с COVID-19 могут пожаловаться на перебои с лекарствами в Ростовской области

Наряду с лекарствами при лечении коронавируса нужно принимать витамины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области открыли горячую линию по вопросам поддержки лекарствами пациентов с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Теперь на перебои с доставкой медикаментов на дом можно пожаловаться по телефону: 8 (863) 286-98-16.

Ранее специалист-медик Николай Воликов рассказал жителям Дона о том, что наряду с лекарствами при лечении коронавируса нужно принимать витамины D, С, В, фолиевую кислоту и цинк. Если заболевание проходит в легкой форме, следует заниматься дыхательной гимнастикой. Различные травы и БАДы не помогают.

- Коронавирус - не простуда, а серьезное заболевание, которое ведет к осложнениям. Если человек заболел, его нужно тщательно наблюдать и при первых симптомах лечить проверенными лекарствами. Самолечение недопустимо, - подчеркнул врач.

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