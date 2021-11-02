Эксперты рассказали, при каких условиях педиатр в Ростове-на-Дону может рассчитывать на зарплату в 155 тысяч рублей

Педиатр в Ростове может зарабатывать в месяц от 30 до 155 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В донской столице врач – педиатр может получать 155 тысяч рублей в месяц, уверяют эксперты сайта работы SuperJob.

По данным сервиса, наиболее востребованы врачи-педиатры со стажем работы от 3 лет, имеющие опыт работы в коммерческой клинике и сертификаты по другим врачебным специализациям.

При этом 155 тысяч рублей – зарплатный максимум педиатра в Ростове. Чтобы получать такой оклад, у врача должен быть стаж работы от пяти лет и выше, обязательно наличие действующего сертификата по другой врачебной специализации и документа о прохождении обучения по коронавирусной инфекции COVID-19.

В целом же среднерыночная зарплата у специалистов этого профиля составляет 68 тыс. рублей.

Педиатры с опытом работы до одного года зарабатывают меньше всего - от 30 до 37 тыс. рублей.

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