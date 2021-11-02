В автобусах Ростова за месяц поймали 620 нарушителей без масок

Ежедневно рейды по объектам транспортной инфраструктуры выполняют 10 групп. Фото: сайт администрации Ростова

В общественном транспорте Ростова в течение октября поймали 620 нарушителей масочного режима. Из них 618 - пассажиры, еще двое - водители. Всего с проверкой обошли салоны 10 594 машин, сообщает городская администрация.

- Для обеспечения эпидемиологического благополучия подобные мероприятия будут продолжены. Ежедневно рейды по объектам транспортной инфраструктуры выполняют 10 групп. Это сотрудники администрации и полиции, - уточнили власти.

Также собственный мониторинг в прошлом месяце провели и транспортные предприятия. Специалисты осмотрели 11 152 единицы подвижного состава. Водителям, которые нарушили требования санитарной безопасности, вынесли 65 дисциплинарных взысканий.

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