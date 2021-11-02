Из Эмиратов на Камчатку: «Мисс Россия» проводит удлиненные выходные в заповедной природе

Блондинка проводит удлиненные выходные на природе в заповедной зоне. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Виктория Лопырева — известная фотомодель, телеведущая и посол Чемпионата мира по футболу, супруга чиновника из Коми много путешествует. Так, судя по «Инстаграму» модели, еще два дня назад она была в Эмиратах.

Сейчас же очаровательная блондинка отдыхает в самом отдаленном уголке страны - на Камчатке. Об этом Виктория Лопырева рассказала в своем блоге. Также девушка опубликовала снимок с отдыха. На фото Виктория запечатлена в красном джемпере, на котором написано Россия. На заднем плане – гейзеры и горы.

- Кроноцкий заповедник на Камчатке празднует 1 ноября день рождения. Заповедные территории России - наша гордость и наше достояние. В наших силах восхищаться и сберечь дикую природу нетронутой для нас и наших детей, - написала Виктория Лопырева в своей ленте.

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