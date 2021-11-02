Ростовчан также предупреждают о подаче воды с пониженным давлением Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

9 ноября на нескольких улицах Ростова отключат воду. Ее перекроют на период с 8.30 утра до полуночи. Об этом сообщает АО «Ростовводоканал».

Так, подачу ресурса прекратят в следующих границах: от улицы 50 лет РСМ до Загребаева, от Киргизской до Вятской, от Загребаева до Беломорской и от Киргизской до Белорусской.

Кроме того, ростовчан предупреждают о подаче воды с пониженным давлением на Киргизской между домами № 1и 19, а также на Троллейбусной и Орской от Троллейбусной до Механизаторов. Ограничения введут из-за технических работ на улице 50-летия Ростсельмаша.

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