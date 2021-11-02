На Ростов надвигается дождевой фронт, осадки уже идут на Западном и в центре

Непогоду в донской столице прогнозируют и в воскресенье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ростов надвигается дождевой фронт. В эти минуты, судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки уже идут на Западном. Также очевидцы сообщают, что накрапывает и в центре города.

В районе 15.30 непогода должна полностью накрыть донскую столицу. Кроме того, дождливо сейчас в Батайске, Азове и Чалтыре.

Ранее синоптики предупреждали о возможных осадках в Ростове 2 ноября. Примерно такая же погода ждет жителей города и в воскресенье, 7 ноября. При этом в течение недели еще будет достаточно тепло. Ветер не должен превышать порог в 5 м/с.

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