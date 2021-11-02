Житель Ростовской области 17 раз ударил ножом знакомого

Уголовное дело расследует следственный комитет Фото: Андрей АБРАМОВ

В Миллерово Ростовской области взяли под стражу 42-летнего местного жителя, сообщили в региональном следкоме. Дончанина подозревают в том, что он жестоко убил 58-летнего приятеля.

Как рассказали в областном следственном комитете, злоумышленник пришел в гости к приятелю. Мужчины выпили, на фоне алкогольного опьянения между ними завязалась ссора. Тогда гость схватил нож и нанес им 17 ударов оппоненту в область шеи и туловища.

- От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый был задержан. В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда и вину подозреваемого признают, он может сесть в тюрьму на 20 лет.

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По версии следкома, злоумышленник несколько раз ударил мальчика ножом (подробнее)