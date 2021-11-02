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Происшествия2 ноября 2021 16:20

Жителя Ростовской области осудили за привлечение к проституции

Среди завербованных оказались и девочки-подростки
Анна ШИЛЯЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд вынес приговор жителю Волгодонска, вовлекавшего женщин в занятие проституцией

Суд вынес приговор жителю Волгодонска, вовлекавшего женщин в занятие проституцией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону огласили приговор 37-летнему жителю Волгодонска, рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области. В ведомстве сообщили, что с 2010 по 2011 год осужденный входил в организованную преступную группу, которая вовлекала женщин в занятие проституцией в Волгодонске.

- За весь период существования преступной группы в занятия проституцией было вовлечено не менее одиннадцати человек, четверо из были несовершеннолетними. В отношении 6 членов преступной группы ранее вынесены обвинительные приговоры, - прокомментировали в областном следкоме.

В ведомстве также сообщили, что злоумышленник долго находился в федеральном розыске.

- Его задержали в этом году. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, - сказали в следственном комитете.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно с испытательным сроком в полтора года.

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