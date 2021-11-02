Ранее завтраки были под запретом из-за массового скопления людей в столовых Фото: Алена МАРТЫНОВА

В гостиницах Ростовской области разрешат кормить постояльцев, ранее завтраки были под запретом из-за массового скопления людей в столовых. Информация об этом прозвучала сегодня, 2 ноября, на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Эту тему поднял губернатор Василий Голубев. Глава региона поинтересовался у руководителя управления Роспортебнадзора, можно ли как-то скорректировать ситуацию с питанием, так как общепит закрыт и в гостиницах теперь тоже не кормят.

- Опыт других территорий и мировой опыт свидетельствуют о том, что это возможно, если там будут только те люди, которые проживают. Нужно создать безопасные островки. Не вижу препятствий для того, чтобы позволить питаться именно проживающим в гостинице. Но туда не должен заходить ни один чужой человек. Управляющие должны четко организовать потоки, распределить их как минимум хотя бы поэтажно, чтобы не было скопления людей, - ответил Евгений Ковалев.

После этого губернатор решил, что соответствующие изменения в санитарные правила начнут оформлять уже сегодня.

- Мы такое поручение сегодня оформим. Этим займется наше юридическое управление и Минэкономразвития. Правильно скорректируем все это с учетом всех требований, которые вы назвали и которые определены сегодня документом, - сказал Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач Дона: «Взрослое население - основной двигатель эпидемии COVID-19»

Руководитель управления Роспотребнадзора рассказал о ситуации с заболеваемостью в Ростовской области (подробности)