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Происшествия2 ноября 2021 17:48

Хитрая москвичка под видом сотрудницы соцслужбы обманула ростовских пенсионеров

По телефону она убеждала пожилых людей отправлять ей деньги
РЕПИНА Елена
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Москвичка по телефону убеждала стариков из Ростова переводить ей деньги

Москвичка по телефону убеждала стариков из Ростова переводить ей деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону полиция задержала 26-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в телефонном обмане, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По версии следствия, женщина купила в сети базу данных с номерами пожилых ростовчан. И в период с августа по октябрь этого года звонила пенсионерам, представляясь сотрудницей отдела социального обеспечения. Она говорила, что пенсионерам, якобы, пересчитали трудовой стаж и теперь им положена компенсация, которую можно получить на банковскую карту. Введенные в заблуждение ростовчане передавали лжесотруднице и реквизиты своих карт, и приходящие им на мобильники смс-сообщения с паролями и кодами.

Злоумышленница тут же, что называется не отходя от кассы, используя эти сведения, заходила через приложение онлайн-банка в личные кабинеты потерпевших и переводила деньги на свои счета.

Таким образом, она причинила ущерб примерно на сто тысяч рублей. В отношении женщины возбудили дело по статье «Кража». Если суд признает вину, то подозреваемая может сесть в тюрьму на шесть лет.

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