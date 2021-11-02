В Краснодарском крае у жителей села Пшада появился газ

Глава Геленджика вместе с местными жителями и руководством филиала «Газпром газораспределение Краснодар» осуществили символичный пуск газа

Еще один населенный пункт Краснодарского края получил голубое топливо. Счастливчиками стали жители села Пшада, которое находится под Геленджиком. Этого события некоторые сельчане ждали 11 лет.

Так, на днях в торжественной обстановке глава Геленджика вместе с местными жителями и руководством филиала «Газпром газораспределение Краснодар» осуществили символичный пуск газа и ресурс пошел в дома.

В эксплуатацию ввели вторую и третью очереди газопровода, который позволил решить вопрос газификации 430 частных и 15 многоквартирных домов. А в ближайшее время ресурс подадут во все социально-значимые объекты: это школы, детский сад, почта, медицинский пункт и школа искусств. Теперь, с учетом первой очереди, газифицированы 720 частных и 150 многоквартирных домов, или 99% жителей села.

- Это наше будущее, это тепло и уют. Это перспективы наших детей, перспективы всего села. Так что сегодня – знаменательный день для всех моих земляков. Мы надеемся, он откроет дверь в лучшее будущее, - делится жительница села Пшада Ольга Краснова.

В село выехала мобильная приемная, где люди могут оставить свои заявления на догазификацию. Это важное событие не только для Пшады, благодаря сельскому газопроводу, общий процент газификации муниципалитета вырос до 89%. Это значит, что все большее количество сельчан получат комфорт в быту.

Чтобы убедиться, что в подключенных домах уже есть газ, глава Геленджика Алексей Богодистов приехал в гости к местной жительнице Надежде Ильенко. Пенсионерка поделилась радостью: показала, что в конфорках есть голубое топливо и даже угостила выпечкой, которую приготовила на проводном газе.

- Я одна из первых, кто подала документы на догазификацию дома. Три года ждала этого события. Теперь вот с радостью могу встречать гостей, угощать их своей фирменной выпечкой. Раньше за отопительный сезон, чтобы обогреть дом соляркой, у меня уходило до 70 тысяч рублей. А для приготовления пищи закупала на зиму еще и баллон с пропаном. В общем, огромная сумма буквально улетала в трубу. Теперь, когда в село провели газ, буду платить строго по счетчику. А это - и за отопление, и за плиту - всего около 700 рублей в месяц. Экономия налицо, – комментирует довольная пенсионерка.

Голубое топливо теперь появится и в доме семьи Куканос. Многодетный отец рассказывает, что воспользовался возможностью, подал заявку на бесплатное подведение газопровода до границ своего земельного участка. Специалисты оперативно и с соблюдением антикоронавирусных санитарно-эпидемиологических правил приняли у семьи Куканос заявление.

– На всю процедуру ушло не больше 10 минут. Теперь будем ждать звонка об одобрении нашей заявки. Надеемся, что в этом году не придется воспользоваться заготовленными на зиму дровами, – признается глава семьи.

Глава Геленджика Алексей Богодистов заявил, что работа по газификации населенных пунктов продолжается

- Выполнена корректировка схемы газоснабжения села Криница. Планируется получение технических условий на газоснабжение, а далее - разработка проектно-сметной документации, с последующей подачей заявки на софинансирование. Хутор Бетта, село Береговое - строительно-монтажные работы на этих территориях завершены, устраняются замечания, выявленные при сдаче объектов в эксплуатацию. Для хутора Широкая Щель проектная документация готова, основную часть работ, в рамках муниципальной программы газификации, запланировали на следующий год. Состоялись торги на определение подрядчика, который займется газификацией пятой очереди в селе Архипо-Осиповка. В администрации Геленджика вопросы газификации на особом контроле, их решение стараемся продвигать в первую очередь, - подытожил Алексей Богодистов.