Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 ноября: часть улиц города сковали пятибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в пять баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Варфоломеева, Текучева, Стадионной, Шеболдаева, переулке Соборном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Театральном и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Малиновского, Зоологическая, Доватора, Еременко, Всесоюзная, 2-я Краснодарская, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, а также Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Страны Советов, Менжинского, 1-й Конной Армии, Пановой, переулку Сальскому. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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