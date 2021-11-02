В Ростовской области в переписи населения приняли участие уже 2,4 миллиона человек

В Ростовской области переписались более 2,4 миллиона человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области во Всероссийской переписи населения поучаствовали почти 60% местных жителей, а это примерно 2,4 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области. Стоит отметить, что при помощи сайта "Госуслуг" в переписи приняли участие 530 тысяч человек.

- Есть территории, где уже переписались более 80% населения. При этом большую активность проявляют сельские жители. Города, в которых перепись идет значительными темпами, - это Батайск, где за две недели в переписи приняли участие почти 55% жителей, Волгодонск и Каменск-Шахтинский. Количество переписавшихся ростовчан составило 50%,- отметила руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

Напомним, что перепись будет идти до 14 ноября, а переписаться на портале «Госуслуг» можно до 8 ноября.

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Самыми активными также являются шахтерские города и Волгодонск.