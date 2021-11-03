Короткой замыкание спровоцировало пожар и гибель пенсионерки из Новочеркасска

Пенсионерка погибла при пожаре в квартире Новочеркасска. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области пожар унес жизнь женщины.

Инцидент произошел в среду, 3 ноября, около половины пятого утра в городе Новочеркасске. На улице Народной ярким пламенем вспыхнула одна из квартир в многоэтажном доме № 44. Увидевшие огонь и и почувствовавшие запах гари соседи незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено уже 12 квадратных метров здания.

- На месте пожара в квартире жилого дома обнаружено тело 84-летней женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Специалистами уже установлена предварительная причина пожара. Они считают,что это могло быть короткое замыкание электропроводки.

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