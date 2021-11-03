Дончанин на отечественном авто насмерть сбил пешехода

В Ростовской области водитель авто насмерть сбил пешехода
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области случилась смертельная авария.
Инцидент произошел во вторник, 2 ноября, около пяти часов вечера на четвертом километре трассы «Ростов-Азов» (старое направление). По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил 54-летнюю женщину пешехода, которая шла по обочине дороги.
Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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