3 ноября в Ростове ожидаются дожди

Утром на Ростов опустился туман, днем ожидаются осадки Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 ноября, Ростов накрыл туман, в течение дня будет облачно и пасмурно, возможны дожди. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Днем в донской столице будет достаточно тепло, около +15 градусов. Ветер обещают восточный, примерно 4 м/с. Ночная температура воздуха в городе составит +11 градусов. Также могут пройти осадки.

Похожая погода сегодня будет и по региону. Дожди пройдут в Миллерово, Зернограде, Матвеевом Кургане, Таганроге и Шахтах. В других территориях жителей Дона предупреждают о сохранении высокой пожароопасности.

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