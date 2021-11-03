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Общество3 ноября 2021 7:32

"Сдавать" соседей-нарушителей ковидного режима попросил глава донского Роспотребнадзора

В особенности это относилось к тем, кто нарушает режим самоизоляции при болезни
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области предложили "сдавать" нарушителей ковидных ограничений. Фото: правительство РО

В Ростовской области предложили "сдавать" нарушителей ковидных ограничений. Фото: правительство РО

В донской столице на прошедшем заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев призвал жителей региона "сдавать" надзорным органам своих соседей, нарушающих ковидные ограничения.

Речь шла о тех людях, которые при подтвержденном диагнозе "коронавирус" нарушают предписанный режим самоизоляции. Евгений Ковалев уверяет, что за все время буйства инфекции наверняка кто-то сталкивался с такими нарушениями. Санврач считает, что такие меры могут помочь сократить распространение коронавируса в регионе.

- Еще раз хочу попросить соседей обязательно говорить, когда люди нарушают. Есть участковые, которые знают всех жителей на вверенной им территории. У нас за время пандемии на 20 территориях нет ни одного случая нарушения режима изоляции, что вызывает сомнения, - сказал Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора уверен, что в Ростовской области в настоящее время есть все необходимое, чтобы победить вирус.

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