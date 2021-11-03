Власти Ростовской области уточнили работу общепита в гостиницах

Кормить в столовых разрешили только постояльцев и работников гостиниц Фото: Алена МАРТЫНОВА

С сегодняшнего дня, с 3 ноября, в гостиницах Ростовской области разрешили кормить постояльцев. Соответствующий документ ранее утвердил губернатор Василий Голубев. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- До 7 ноября гостиничные кафе и рестораны смогут оказывать услуги общественного питания постояльцам, а также работникам этих гостиниц. Однако для остальных граждан будет доступна только дистанционная покупка продукции, - говорится в сообщении.

Эти изменения накануне обсудили на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Главный санврач региона Евгений Ковалев разрешил ввести послабление, но с условием строго соблюдения всех санитарных правил.

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