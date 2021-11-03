В Ростове мужчина отказалася идти на свое судебное заседание

Подсудимый пытался обманом избежать суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове подозреваемый не явился по повестке в суд на заседание. После чего к нему отправился пристав для выяснения причин неявки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

- Осуществив выход по месту жительства подсудимого, пристав установил, что тот находился дома, но направляться на судебное заседание не собирался, - уточняют в ведомстве.

Причиной неявки, по словам мужчины, послужило отсутствие ключей от квартиры. Якобы его заперли родственники.

Соседи хитрого правонарушителя рассказали судебному приставу, что у тот живет в квартире один, и никто его запереть не мог. Раскрыв обман, пристав пригрозил своему подопечному, рассказав, что будет, если не выполнить законных требований. А также уточнил, что за такие выходке мужчине грозит штраф.

Опасаясь последствий, подсудимый открыл дверь и выполнил все требования пристава.

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