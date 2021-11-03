К утру 3 ноября коронавирусом заболели еще 644 жителя Ростовской области

В лабораториях за 24 часа провели 14867 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 644 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3760. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 203. Далее идут Шахты - 34, Таганрог - 32, Волгодонск - 32, Новошахтинск - 23, Новочеркасск - 23, Азов - 16, Аксайский район - 13, Азовский район - 13, Каменск-Шахтинский - 12, Батайск - 10, Донецк - 9.

В городе Гуково 8 случаев, в Белокалитвинском, Красносулинском, Морозовском, Цимлянском и Зерноградском по 7. Меньше всего положительных тестов подтвердили в Дубовском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 5312 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 45 человек, на неинвазивной ИВЛ - 393.

За сутки зарегистрировали еще 30 умерших с COVID-19. Это 17 женщин 24, 54, 57, 58, 63, 65, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 83, 84 лет и 13 мужчин 37, 51, 58, 60, 61, 65, 69, 71, 73, 79, 87 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами корон6авируса в регионе стали 7835 человек.

В лабораториях за 24 часа провели 14867 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 402,76.

Прививки уже сделали 1688,28 тысячи жителей Дона, за сутки - 10582. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 1621,38 тысячи человек, за сутки - 5027.

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