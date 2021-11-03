В Ростовской области из-за коронавируса за сутки умерли 17 женщин и 13 мужчин

Лечение в стационарах получают 5312 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали смерть еще 30 пациентов с коронавирусом. Это подтвердили региональные власти сегодня, 3 ноября.

В больницах не смогли спасти 17 женщин 24, 54, 57, 58, 63, 65, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 83, 84 лет и 13 мужчин 37, 51, 58, 60, 61, 65, 69, 71, 73, 79, 87 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами COVID-19 в регионе стали 7835 жителей Дона.

Лечение в стационарах получают 5312 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 45 человек, на неинвазивной ИВЛ - 393.

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