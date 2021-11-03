Двое фигурантов «ростовского дела» вышли на свободу 3 ноября

Мужчин осудили по статье «Покушение на организацию массовых беспорядков» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 3 ноября, на свободу вышли осужденные «по ростовскому делу» Ян Сидров и Владислав Мордасов. Они провели в колонии строгого режима 4 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщил правозащитник Павел Чиков.

Мужчин отправили в тюрьму по статье «Покушение на организацию массовых беспорядков». Изначально им определили более длительные сроки заключения, но спустя время Верховный суд России их сократил.

Известно, что Яна Сидрова и Владислава Мордасова задержали в Ростове-на-Дону осенью 2017 года. Тогда молодые люди развернули на одной из площадей плакаты с призывами против власти. После этого их арестовали на семь суток по административной статье, а потом завели уголовное дело.

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Причина - повторное нарушение закона (подробности)