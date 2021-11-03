Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как ограничения повлияли на ситуацию с коронавирусом

На Дону из-за ковида ввели строгие ограничения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор донского края Василий Голубев рассказал о том, что сейчас происходит в области с заболеваемостью коронавирусом на фоне удлиненных выходных. Глава региона подчеркнул, что пока преждевременно давать оценку результативности введенных на Дону ограничений и нерабочих дней.

- Обстановка по-прежнему остается напряженной. Но по темпам прироста заболеваемости показатели в Ростовской области несколько ниже среднероссийских и составляют 4,9%, - сказал Василий Голубев в эфире телеканала «Россия-24».

Однако уже сейчас очевидно, что появляется больше свободных коек в ковидных госпиталях Дона.

- При этом в последние дни заметно увеличилась выписка пациентов, это значит – появляется больше свободных коек. И мы надеемся, что эта неделя, при соблюдении людьми санитарных правил и норм, даст свои результаты, - отметил Василий Голубев.

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