Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как ограничения повлияли на ситуацию с коронавирусом

На Дону из-за ковида ввели строгие ограничения
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Губернатор донского края Василий Голубев рассказал о том, что сейчас происходит в области с заболеваемостью коронавирусом на фоне удлиненных выходных. Глава региона подчеркнул, что пока преждевременно давать оценку результативности введенных на Дону ограничений и нерабочих дней.
- Обстановка по-прежнему остается напряженной. Но по темпам прироста заболеваемости показатели в Ростовской области несколько ниже среднероссийских и составляют 4,9%, - сказал Василий Голубев в эфире телеканала «Россия-24».
Однако уже сейчас очевидно, что появляется больше свободных коек в ковидных госпиталях Дона.
- При этом в последние дни заметно увеличилась выписка пациентов, это значит – появляется больше свободных коек. И мы надеемся, что эта неделя, при соблюдении людьми санитарных правил и норм, даст свои результаты, - отметил Василий Голубев.
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