Пожарные части на Дону возводят с 2011 года в рамках областной программы Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ростовской области на боевое дежурство заступили две новые пожарные части. После этого количество огнеборцев в регионе увеличилось на 22 человека. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает сайт донского правительства.

Одну из частей открыли в станице Краснодонецкой Белокалитвинского района. 11 специалистов этой станции будут следить за безопасностью в 8 населенных пунктах с общим населением более 2 тысяч человек. Под присмотром находятся детсады, школы, фельдшерско-акушерские пункты и храм.

Новоселье отметили также и в Тацинском районе, новая часть появилась в станице Скосырской. Она будет контролировать ситуацию в 23 населенных пунктах с населением в 5 тысяч человек. Для работы будут использовать авто на базе «Урала» и служебные легковушки.

Пожарные части на Дону возводят с 2011 года в рамках областной программы. В следующем году должны ввести в эксплуатацию еще четыре таких объекта.

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